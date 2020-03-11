Пуски снарядов малой дальности в Северной Корее

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9 марта Северная Корея запустила три снаряда малой дальности из района Сондок провинции Хамгён-Намдо в направлении Восточного моря. Предыдущие пуски снарядов, которые, по мнению экспертов, могут быть баллистическими ракетами малой дальности, состоялись 2 марта. По сообщению северокорейских СМИ, 9 марта проводились учения «фронтовых дальнобойных артиллерийских подразделений Корейской народной армии по нанесению огневого удара», которыми лично руководил председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын. Примечательно, что новая провокация предпринята Пхеньяном всего несколько дней спустя после того, как 4 марта северокорейский лидер Ким Чон Ын направил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину дружественное послание. О том, какими могут быть истинные мотивы подобных действий коммунистического режима, говорит политический обозреватель Ким Хон Гук.