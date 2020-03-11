Спиртные напитки в КНДР

Азалия под весенним дождём
2020-03-11
#Сближаясь с Севером l 2020-03-12
На фоне затянувшейся эпидемии вируса COVID-19 в мире в Северной Корее возрос интерес к женьшеню, как к одному из средств профилактики и лечения инфекции. Северокорейская пропаганда утверждает, что женьшень из Кэсона способствует повышению иммунитета, и на основании этого широко рекламирует напитки и алкогольную продукцию на основе женьшеня. В спиртные напитки в качестве ключевой добавки может входить не только этот целебный корень, но также многочисленные лечебные травы и фрукты из разных регионов страны. К нашему разговору присоединяется профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2020-03-11
2020-03-12
2020-03-13 09:41:28
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