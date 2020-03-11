Спиртные напитки в КНДР

ⓒ KBS

На фоне затянувшейся эпидемии вируса COVID-19 в мире в Северной Корее возрос интерес к женьшеню, как к одному из средств профилактики и лечения инфекции. Северокорейская пропаганда утверждает, что женьшень из Кэсона способствует повышению иммунитета, и на основании этого широко рекламирует напитки и алкогольную продукцию на основе женьшеня. В спиртные напитки в качестве ключевой добавки может входить не только этот целебный корень, но также многочисленные лечебные травы и фрукты из разных регионов страны. К нашему разговору присоединяется профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.