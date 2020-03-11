Госдепартамент США представил доклад о нарушениях прав человека

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11 марта госдепартамент США выпустил доклад о нарушениях прав человека в мире в 2019 году. Уже второй год подряд Вашингтон решил не делать акцент на ответственности действующей северокорейской власти за нарушения прав человека в КНДР. Ещё до 2017 года включительно в отчётах госдепа говорилось, что граждане СК сталкиваются с жестоким ущемлением прав человека со стороны своего правительства, однако в прошлогоднем отчёте прямая оценка северокорейского режима была опущена. КНДР определяется в документе как диктаторская страна, управляемая семьёй Ким с 1949 года. В качестве примеров значительных нарушений прав человека на Севере приводятся следующие действия: незаконные или произвольные убийства, пытки, произвольные задержания, политические тюрьмы, похищение людей, пытки со стороны правительства.

Отчёт также содержит отсылки на конкретные случаи нарушения прав человека. В частности, в пример приводится инцидент с американским студентом Отто Уормбиером, который скончался на родине после 17 месяцев нахождения в заключении в КНДР в 2016-2017 годах. В отчёте говорится, что студент был заключён на незаконных основаниях. После его смерти Пхеньян не предоставил никаких объяснений. Кроме того, по словам беженцев с Севера, в КНДР имеют место казни политических заключённых и принудительные репатриации граждан, попросивших политического убежища. Свидетельства беженцев и данные неправительственных организаций также указывают на пытки в некоторых местах лишения свободы.

Тот факт, что в этом году отчёт госдепартамента США не содержит прямой отсылки на ответственность руководства страны за нарушения прав человека, говорит о том, что Вашингтон намеренно оставил за собой возможность проведения двустороннего диалога. Тем не менее, содержание отчёта даёт ясно понять, что ущемление прав северокорейских граждан может в любое время стать рычагом давления на Пхеньян.