Всё больше стран ужесточают процедуру въезда туристов из РК

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Вслед за стремительным распространением вируса COVID-19 всё больше стран вводят ограничения на въезд туристов из РК. По состоянию на 9 часов утра 13 марта 126 государства или региональные столицы так или иначе ограничили въезд. Из них 50 стран или регионов наложили полный запрет на въезд туристов, побывавших в РК, а остальные страны ужесточили процедуру въезда. С 9 марта безвизовый режим для южнокорейцев аннулировала Япония, а все прибывающие из РК туристы должны находиться в режиме самоизоляции в течение двух недель. Аналогичные меры применил к Японии и Сеул. В первый же день введения ограничений, 9 марта, в Японию прибыли всего три корейца. Таким образом, туристический поток между двумя странами, оценивавшийся в несколько миллионов человек ежегодно, фактически прерван. Китай не стал вводить ограничения на въезд граждан РК на государственном уровне, но региональные правительства 21 административного округа Китая ввели режим карантина для всех туристов из РК. В свете данной ситуации авиасообщение между РК и Китаем сократилось на 80%, между РК и Японией – на 90%, а между Китаем и Японией – наполовину.

Из-за повсеместного ввода ограничений на въезд граждан РК многие отечественные компании не могут отправить сотрудников в зарубежные командировки. Для южнокорейской экономики, сильно зависимой от экспорта, это может стать серьёзной проблемой. В связи с этим правительство РК ведёт переговоры со странами, на чью долю приходится наиболее активная двусторонняя торговля, о возможности въезда корейцев, прибывающих с деловыми целями. К таким странам, в частности, относятся Китай, Вьетнам, Индонезия, Индия, Турция, Кувейт, Катар, Узбекистан. Кроме того, президент РК Мун Чжэ Ин упомянул о возможности выдачи справок о состоянии здоровья для сотрудников, отправляющихся в зарубежную командировку.