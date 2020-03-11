Вспышка вируса COVID-19 повлияла на уклад жизни корейцев

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С распространением вируса COVID-19 люди стали меньше посещать общественные места. Эти изменения заметны во всех сферах жизни: теперь корейцы всё чаще работают удалённо из дома, покупают продукты онлайн, пользуются услугами курьерских служб. Особенно сильно это заметно в сфере общепита: кафе и рестораны теперь чаще доставляют еду на дом или принимают заказы из специального окна у клиентов, не выходящих из автомобилей.

К ограничению посещения общественных мест призывают все страны мира в качестве первичных мер карантина. Так сложилась практика, что в РК в первую очередь призывали к ношению масок, что вызвало повышенный спрос на эти средства гигиены. Однако на самом деле маски необходимы в первую очередь людям из группы повышенного риска – например, медикам или людям с хроническими заболеваниями, старикам. Здоровым людям, прежде всего, необходимо чаще мыть руки и воздерживаться от частого посещения общественных мест. На эти меры предосторожности указывают и в южнокорейском министерстве здравоохранения. Представители министерства отмечают, что Всемирная организация здравоохранения не рассматривает ношение масок как первичную меру карантина. Маски нужны больным людям, чтобы предотвратить распространение болезнетворных бактерий во время кашля.

В результате рекомендованных мер карантина между людьми значительно сократились физические контакты. Больше людей стало работать из дома, лекции, совещания и покупки теперь всё чаще осуществляются в режиме онлайн. Из-за сокращения количества посетителей некоторые торговые центры наладили каналы электронной торговли, чтобы сдержать падение объёмов продаж. Жители города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, в которых находится эпицентр вспышки коронавируса COVID-19, также вынуждены проводить совещания и другие мероприятия онлайн. Это касается и зарубежных событий, так как многие страны ограничили въезд из РК. В этом году южнокорейские предприятия проводят онлайн-собеседования. Новый тренд поддержали и IT-компании. Например, крупнейший отечественный интернет-портал Naver запустил новую функцию live commerce, которая позволяет оффлайн-магазинам демонстрировать свою продукцию в режиме реального времени. Вполне возможно, что новый тренд отказа от физических контактов сохранится и после окончания эпидемии.