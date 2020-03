Творчество группы «BTS»

Во второй рубрике марта «Звёзды K-POP» мы познакомились с творчеством группы «BTS». Коллектив состоит из семи участников. Это Jin (진), Suga (슈가), J-Hope (제이홉), Чи Мин (지민), V (뷔), Чон Гук (정국) и лидер группы - RM. Артисты дебютировали в 2013 году с сингл-альбомом 2 Cool 4 Skool, и на сегодняшний день их активе десятки музыкальных сборников и множество хитов, завоевавших сердца слушателей по всему миру. «BTS» выступает на сцене на протяжении семи последних лет, однако большой успех пришёл к ним не сразу, а только в 2016 году, после выхода альбомов Young Forever и Wings. С этого времени меломаны со всего мира обращают внимание на творчество «BTS», и участники группы постепенно набирают популярность.

Причина успеха заключается не только в таланте, оригинальных внешних данных певцов, но и в их упорной работе над собой, а также продуктивной работе продюсерского агентства Big Hit Entertainment, благодаря которому ребята достигли невероятного успеха. На сегодняшний день «BTS» является одной из самых популярных групп в Корее и во всём мире. И в качестве первых двух композиций на наших волнах прозвучали песни Fire (불타오르네) и «Магазин волшебства» (Magic Shop).

В продолжение рубрики мы рассмотрели новую работу «BTS». 21 февраля артисты выпустили четвёртый полноформатный альбом, получивший название Map of the soul: 7. Это было долгожданное событие для их поклонников творчества по всему миру. Новый альбом является продолжением музыкальной пластинки Map of the soul: Persona, вышедшей в апреле прошлого года. В названии появилась цифра 7, символизирующая количество участников коллектива, а также то время, на протяжении которого артисты выступают на сцене.

В общей сложности в альбом вошли девятнадцать песен, пять из которых были взяты из альбома Map of the soul: Persona. Содержание песен содержит несколько посланий. Одно из них отражает ответственность артистов за своё творчество сейчас, когда они добились ошеломляющего успеха. Второе послание раскрывает их переживания как творческих личностей, настоящий образ артистов и их внутреннюю сторону, которую до этого момента они никому не показывали. В целом работа отличается завершённостью и особой оригинальностью, присущей только «BTS». В завершение рубрики на наших волнах прозвучали две новые песни из альбома – ON и «Чёрный лебедь».





