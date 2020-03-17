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Борьба за мой путь (2) 참 잘해

#Говорим как герои сериалов l 2020-03-15

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

참 잘해

[Чхам чжаль хэ] 

Делаешь как надо.

Молодец.


Грамматика

– наречие, которое переводится как «очень, правда». 잘 하다 – сочетание наречия 잘 «хорошо» с глаголом 하다 «делать». Сюда добавлено окончание –어, получается 잘해. Все вместе получается 참 잘해.


Внимание!

Синонимы слова 참 «очень, правда»: 진짜, 정말


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