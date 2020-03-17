Борьба за мой путь (2) 참 잘해

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2020-03-17 15:47:44
#Говорим как герои сериалов l 2020-03-15
Фраза недели
참 잘해
[Чхам чжаль хэ]
Делаешь как надо.
Молодец.
Грамматика
참 – наречие, которое переводится как «очень, правда». 잘 하다 – сочетание наречия 잘 «хорошо» с глаголом 하다 «делать». Сюда добавлено окончание –어, получается 잘해. Все вместе получается 참 잘해.
Внимание!
Синонимы слова 참 «очень, правда»: 진짜, 정말
2020-03-17 15:47:44
2020-03-17 15:14:23
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