38-ая параллель (태극기 휘날리며)





Классическая военная эпопея о двух братьях, которые волею судеб оказались по разные стороны баррикад. Корейская война – страшная и болезненная рана в истории Кореи, разделившая семьи, изменившая судьбы и причинившая много страданий. Фильм рассказывает историю одной семьи, и через какие ужасы ей пришлось пройти во время войны. Этот фильм – классика корейского кино, которое обязательно нужно посмотреть, чтобы лучше понять культуру Кореи!