Объявление пандемии вируса COVID-19 и мировая экономика

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11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную вспышку вируса COVID-19 пандемией, что является наивысшим показателем уровня распространения инфекционного заболевания. Данное решение вызвало потрясения на фондовых рынках по всему миру и повысило опасения по поводу ускорения экономического спада. С подробностями - директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, то есть, высший уровень распространения инфекционного заболевания, в третий раз. Ранее пандемия объявлялась в связи с гонконгским гриппом в 1968 году и свиным гриппом H1N1 в 2009 году. Закрытие границ и ограничения на поездки нанесли серьёзный удар по авиационной и туристической отраслям, а объявление COVID-19 глобальной пандемией шокировало финансовые рынки во всём мире. В частности, фондовый рынок США продолжает падать, положив конец ралли, то есть, быстрому росту цен на финансовые активы, которое продолжалось более десяти лет после глобального финансового кризиса.





11 марта, сразу после объявления пандемии, упали три американских фондовых индекса. Массовая распродажа ценных бумаг сразу после открытия Нью-Йоркской биржи вызвала временную приостановку торгов. 12 марта японский Nikkei упал на 4,41%. 13 марта базовый южнокорейский фондовый индекс KOSPI упал более чем на 8%, что побудило операторов рынка временно приостановить торги. По итогам торговой сессии падение составило 3,43%. Бизнесмены обеспокоены тем, что ситуация будет ухудшаться, поскольку усилия по сдерживанию распространения вируса неизбежно уменьшат спрос и нарушат поставки, ограничивая торговлю. 11 марта Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в США из европейских стран для предотвращения распространения COVID-19. Эксперты дают пессимистичные прогнозы будущего мировой экономики.





На начальном этапе распространения вируса COVID-19 аналитики предсказывали, что ущерб от него будет минимальным. Однако по мере распространения вируса в Азии, США и Европе становится ясно, что ущерб будет более серьёзным, чем когда-либо прежде. По мнению аналитиков агентства Bloomberg, мировая экономика может потерять 2 трлн 680 млрд долларов, а мировой ВВП не восстановится до четвёртого квартала нынешнего года. При этом не только Япония и Еврозона, но и США могут впасть в рецессию. Лондонский институт Oxford Economics снизил прогноз роста мировой экономики с 2,5% до 2%.





Американский институт Брукингса предсказал, что, если COVID-19 будет столь же серьёзным инфекционным заболеванием как испанский грипп 1918 года, мировой ВВП может сократиться на 9 трлн долларов. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, индекс доверия южнокорейских потребителей составил в прошлом месяце 99,6 пункта, что на 0,4 пункта ниже, чем в январе. Это самое сильное снижение среди 25 стран-членов ОЭСР, представивших соответствующие данные.





15 марта Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку до диапазона от 0 до 0,25%. Тем временем Евросоюз решил создать чрезвычайный фонд в размере 25 млрд евро, а Банк Англии 11 марта снизил базовую ставку на 0,5 процентного пункта. В Китае, где возник вирус, органы власти семи провинций объявили об агрессивных инвестиционных планах на этот год в размере 500 млрд долларов. Поскольку глобальная вспышка COVID-19 может нанести ущерб производству, потреблению и финансам, центральные банки, похоже, решили принять меры, чтобы избежать рецессии.





16 марта Банк Кореи понизил свою учётную ставку на 0,5% до рекордно низкого уровня 0,75%. Данное решение было принято на внеочередном заседании совета по денежно-кредитной политике. Оно состоялось вскоре после того, как Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку до нулевого уровня. Чрезвычайное снижение учётной ставки Банка Кореи произошло впервые за последние 10 лет. Она сохранялась на уровне 1,25% с октября прошлого года. Кроме того, правительство Республики Корея подготовило дополнительный бюджет, а в рамках усилий по стабилизации фондового рынка введены жёсткие меры против коротких продаж.





Короткая продажа акций - это метод торговли, при котором инвесторы заимствуют акции и сразу же продают их в надежде получить прибыль, покупая их позже по более низким ценам. Они используют эту стратегию, полагая, что цены на акции в ближайшем будущем упадут. Таким образом, чем больше падают цены на акции, тем выше прибыль. Проблема заключается в том, что те, кто занимается этим видом торговли, являются институциональными или оффшорными инвесторами. Индивидуальные инвесторы составляют менее 1% участников коротких продаж. В последнее время на Корейском фондовом рынке наблюдаются массовые короткие продажи со стороны иностранцев и местных финансовых учреждений, которые ожидают дальнейшего снижения стоимости акций. Финансовые власти заявили, что новые правила облегчат требования для определения акций как «перегретых», сделав их непригодными для коротких продаж. Запрет на короткие продажи будет действовать до десяти торговых дней.





Сначала правительство ужесточило правила коротких продаж акций на трёхмесячный период, начиная с 11 марта. Однако уже на следующий день количество коротких продаж выросло на 43,6% по сравнению с предыдущим днём, поэтому были приняты более радикальные меры. Это запрет на короткие продажи всех акций на протяжении шести месяцев, начиная с 16 марта. Аналитики призывают правительство разработать более активные и быстрые меры для преодоления последствий пандемии вируса COVID-19. Это могут быть срочное снижение учётной ставки или количественное смягчение. Кроме того, крупнейшие экономики мира должны сотрудничать, чтобы предотвратить перерастание спада мировой экономики в длительную рецессию.