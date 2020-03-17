Дата рождения: 15 апреля 1985 г.

Рост: 184 см

Вес: 73 кг





Южнокорейский актёр Юн Хён Мин родился в 1985 году в Сеуле. Его отец – бывший профессиональный игрок в регби. Артист окончил среднюю школу Чхонвон. В прошлом выступал в профессиональной бейсбольной лиге Кореи. В 2008 году оставил спортивную карьеру, решив попробовать себя в качестве актёра. Его первые попытки пробиться на сцену оказались безуспешными. Раз за разом молодой человек терпел неудачу на каждом прослушивании. Особое внимание привлёк в 2010 году, исполнив роль в мюзикле «В поисках Ким Чжон Ук» (김종욱찾기). С этого времени начинает сниматься в корейских сериалах. В этом году запланирован выход сериала KBS2«Все мужчины такие» (그놈이그놈이다), гдеЮн Хён Мин исполнит роль директора фармацевтической компании. На сегодняшний день актёр принял участие в двух фильмах «Дух борьбы» (투혼, 2011) и «Олимпийская сборная 2» (국가대표2, 2016).