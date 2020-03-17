Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-03-16


Режиссер: Ким Чжон Гвон

Жанр: мелодрама, романтика

В ролях: Ким Со Ын, Сон Хун

Премьера: 25 марта 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.


Молодая девушка по имени Со Чжон подрабатывает в кафе и мечтает стать шеф-поваром. К сожалению, её жизни складывается всё не так, как она хотела: постоянные неудачи, болезнь матери… Однажды, дождливым днём, в кафе появляется странная женщина, которая оставляет одну книгу с надписью «Для Со Чжон». С этого момента в жизни девушки начинается волшебство, и её отношения с хозяином кафе Сын Чжэ меняются кардинальным образом.

Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >