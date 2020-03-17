Ты влюблена? (사랑하고 있습니까, 2020)





Режиссер: Ким Чжон Гвон

Жанр: мелодрама, романтика

В ролях: Ким Со Ын, Сон Хун

Премьера: 25 марта 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.





Молодая девушка по имени Со Чжон подрабатывает в кафе и мечтает стать шеф-поваром. К сожалению, её жизни складывается всё не так, как она хотела: постоянные неудачи, болезнь матери… Однажды, дождливым днём, в кафе появляется странная женщина, которая оставляет одну книгу с надписью «Для Со Чжон». С этого момента в жизни девушки начинается волшебство, и её отношения с хозяином кафе Сын Чжэ меняются кардинальным образом.