«Все мужчины такие» - новый сериал телеканала KBS2

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Актёрский состав нового сериала KBS2 «Все мужчины такие» (그놈이 그놈이다) был утверждён в прошлый вторник. Главные роли в нём исполнят актриса Хван Чжон Ым (황정음) и актёры Юн Хён Мин (윤현민) и Со Чжи Хун (서지훈). По сюжету, героиня сериала придерживается особых взглядов на жизнь и не планирует выходить замуж. Однажды в её жизни появляются два молодых человека. Один из них является директором фармацевтической фирмы, другой - популярным автором комиксов. Вскоре жизнь героини наполняется большим количеством романтических моментов. Известно, что сериал будет транслироваться на телеканале KBS2 по понедельникам и вторникам.