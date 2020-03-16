ITZY возвращается с новым мини-альбомом

Представители МИД РК, Китая и Японии обсудили вопросы борьбы с вирусом COVID-19
2020-03-17 15:47:44
Группа ITZY (있지) 9 марта представила третий музыкальный альбом, получивший название WANNABE (워너비). Это первая работа группы за последние восемь месяцев, в которой артистки продемонстрировали большие успехи в музыкальном творчестве. В альбом вошли семь композиций с заглавным треком WANNABE. Он содержит послание, смысл которого заключается в отрицании зависимости от кого-либо и подчёркивании собственной индивидуальности. Примечательно, что в создании данного трека принимала группа продюсеров, написавших дебютный трек группы - DALLA DALLA (달라달라).
2020-03-17 15:47:44
2020-03-17 15:14:23
2020-03-16
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