Встречайте мультфильм о героях песенки «Бэйби-шарк»

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Создатели популярной детской песни «Бэйби-шарк» (아기상어) южнокорейской компании SmartStudy завершили работу над мультфильм «Акулёнок Олли турурутуру» (아기상어 올리 뚜루루뚜루). Показ первой серии состоится в четверг, 9 апреля, на телеканале KBS1. Сюжет мультфильма повествует о приключениях акулёнка Олли и рыбки-лоцмана по имени Вильям, очутившихся в незнакомых водах морских просторов. Длительность одной серии составит одиннадцать минут, мультфильм будет выходить на телеканале KBS1 каждый четверг.