На Корейском полуострове прогнозируется распространение нового вируса?





Нынешняя ситуация вокруг эпидемии Covid-19 отражается в потреблении культурных контентов. Опасный вирус у многих ассоциируется с «зомби». Летом этого года ожидается глобальная премьера фильма «Полуостров» режиссера Ён Сан Хо, который в 2016 году покорил мир произведением «Поезд в Пусан». В фильме описывается ситуация заражения страны опасным вирусом, превращающим людей в зомби. Между тем, 13 марта в Netflix был представлен второй сезон многосерийного фильма «Королевство». В новых сериях зрители наконец-то смогут узнать о загадочном вирусе, как он стал распространяться по стране, а также о ходе раскрытия тайны королевского советника Чо, который пытается захватить пристол. О подробностях мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».