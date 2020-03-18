Мартовский цикл передач на тему «Женщина в корейской литературе» Выпуск 3 Рассказ «Самые тяжёлые в мире зубы» писательницы Пак Ван Со

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Рассказ «Самые тяжёлые в мире зубы» писательницы Пак Ван Со – это третье произведение в рамках мартовского цикла передач «Женщина в корейской литературе».









Развод освободит мужа от этих неприятных обстоятельств. Освобожусь и я от его взгляда, переполненного ненавистью и жалостью, каким смотрит здоровый человек на прокажённого. Такие перспективы вызывали окрыляющую лёгкость, но при мысли о свободе от роли жены и матери, которую даст развод, меня пробирал сильный страх. В чём ещё я смогу найти себе применение?





“말이 자수지.

그 놈이 이 에미 말을 들을까? 차라리 넘어오다....”





어머니는 말끝을 흐리고 눈물을 닦았다.

그러나 나는 다음 말을 알고 있다.

나도 방금 그런 생각을 하고 있었으니까.

넘어오다 차라리 잡히거나 총에 맞아 죽었으면 하고....





간첩이 된 오빠와의 만남이 몰고 올 사건이 두려운 나머지

18평 작은 집의 평화로움이 너무 소중한 나머지

어머니와 나는 마녀보다도 더 잔인해졌다.









Произведение «Самые тяжёлые в мире зубы» было опубликовано в 1972 году и повествует о жизни двух женщин в 1970-х годах.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Во времена, в которые живёт героиня, люди были настроены антикоммунистически. Женщина охвачена страхом и последствиями этих социальных устоев. Тогда многие, как и муж героини, находились в невыгодном положении на работе или при трудоустройстве, если были как-то связаны с коммунистами.









Однако теперь от окрыляющей лёгкости не осталось и следа. Снова вернувшиеся тяжесть и боль в челюсти обездвиживали и были невыносимы. Вставные зубы я уже вынула. От этой мысли боль казалась ещё безнадёжнее.

Как искусно и замысловато я обманывала себя всё это время. Только теперь я это поняла. Наконец, я смогла честно принять свою боль. Точно изготовленные и лёгкие вставные зубы сейчас лежат на моей ладони, но самые тяжёлые в мире зубы всё ещё продолжают давить на меня, не позволяя сдвинуться с места.





이미 입속엔 빼버릴 틀니도 없는데.

빼버릴 틀니가 없기에 그 고통은 절망적이다.





나는 비로소 깨닫는다.

여태껏 얼마나 교묘하게 스스로를 이중, 삼중으로 속이고 있었나를.





내 아픔은 결코 틀니에서 비롯된 아픔이 아니었던 것이다.





비로소 나는 내 아픔을 정직하게 받아들였다.

그러나 나는 결코 내 아픔을 정직하게 신음하지는 않을 것이다.





정교하고 가벼운 틀니는 지금 손바닥에 있건만

아직도 나는 이 세상에서 제일 무거운 또하나의 틀니의 중압감 밑에

옴짝달싹 못하고 놓여있다.









Писательница Пак Ван Со (20.10.1931-22.01.2011) родилась в провинции Кёнгидо. Её литературный дебют состоялся в 1970 году после выхода произведения «Голое дерево». В 2011 году награждена за заслуги в области культуры орденом «Золотая корона», в 2006 году стала лауреатом XVI премии в области искусства им. Хоама.