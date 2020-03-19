38-ая параллель (태극기 휘날리며)

Северокорейская статистика
2020-03-19
#Пять минут о кино l 2020-03-17
Классическая военная эпопея о двух братьях, которые волею судеб оказались по разные стороны баррикад. Корейская война – страшная и болезненная рана в истории Кореи, разделившая семьи, изменившая судьбы и причинившая много страданий. Фильм рассказывает историю одной семьи, и через какие ужасы ей пришлось пройти во время войны. Этот фильм – классика корейского кино, которое обязательно нужно посмотреть, чтобы лучше понять культуру Кореи!
2020-03-19
2020-03-19 13:28:38
2020-03-19 12:53:07
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