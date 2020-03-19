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Песни о развлечениях

#Мелодии Кореи l 2020-03-18

Мелодии Кореи


В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 18 марта вы узнаете о том, как корейцы проводили свой досуг во второй половине эпохи династии Чосон. Чаще всего это были настольные игры, например, домино кольпхэ, карты тхучжон или шахматы чанги. О некоторых играх можно встретить упоминания в записях корейских учёных, а также услышать народные песни. 


Выпуск 455. Песни о развлечениях

* Песня «Тамбагви тхарён» (Песня о табаке) – Квак Тон Хён (вокал)

* Песня «Кольпхэ тхарён» (Песня о домино кольпхэ) – Пак Кви Хи (вокал, цитра каягым)

* Песня «Чанги тхарён» (Песня об игре чанги) – Пак Сан Ок (вокал)

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