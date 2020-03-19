Листая журнал Koreana

ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ

Кузнец выковывает «хоми» из огня, воды и воздуха

Кан Син Чжэ* писатель-фрилансер

Ха Чжи Квон фотограф





Слушая наши передачи, вы наверно хотя бы раз слышали слово «хоми». Эта корейская мотыга, которая на данный момент пользуется большой популярностью за рубежом. Сегодня я познакомлю вас со статьёй, посвящённой «хоми», а точнее мастеру-кузнецу, делающему эти изделия.





В «Кузнице Ёнчжу», находящейся в провинции Кёнсан-Пукто, мастер Сок Но Ги куёт очередную мотыгу «хоми».

Вот уже полвека, как мастер Сок занимается кузнечным ремеслом в городке Ёнчжу, расположенном на плоскогорье в провинции Кёнсан-Пукто. Выкованные им мотыги «хоми» последнее время пользуются большой популярностью на зарубежных площадках интернет-торговли, таких как Amazon и eBay. Ведь корейская мотыга с изогнутым лезвием гораздо удобнее и имеет больше вариантов применения, нежели обычная садовая лопата.

- Поначалу, когда мне сказали, что мои мотыги хорошо расходятся на «Амазоне», в голове возник образ толпы кореянок среднего возраста, рыхлящих почву в джунглях Амазонки.





Для нашего героя тропические джунгли были единственной ассоциацией со словом «Амазон». А о существовании другого «Амазона» мастер Сок Но Ги узнал только после того, как его «хоми» вошли в десятку лучших товаров в разделе «Садоводство» на сайте amazon.com и получили маркировку «Выбор Amazon». Через этот интернет-магазин только в прошлом году пользователи со всего мира купили более 2000 «хоми», изготовленных в его кузнице.





Мастер Сок делает «хоми» разных размеров и форм, но нередко дорабатывает их в соответствии с предпочтениями покупателей.

— Мне кажется, с таким лезвием почва будет не рыхлиться, а вываливаться вперёд… Нельзя ли по центру немного распрямить? И конец сделать поострее, — просит мастера покупатель, который вертит в руках «хоми», взятую с полки в кузнице. Он хочет, чтобы кузнец сделал менее изогнутым лезвие, а конец сделал поострее. Мастер, для которого это обычное дело, берет «хоми» и идёт к горну. Он разводит огонь, раздувает его мехами. Когда он разгорается, кузнец, прежде чем сунуть в него мотыгу, некоторое время пристально смотрит на пламя.





— Люди же все по-разному привыкли пользоваться инструментами. Одну и ту же мотыгу в землю воткнёшь да потянешь, и то, наверное, почва разрыхлится по-другому. Поэтому я часто дорабатываю мотыги в соответствии с предпочтениями покупателей, — говорит мастер, добавляя: — Ведь у меня здесь не скобяная лавка, где просто торгуют готовой продукцией.

Когда смотришь, как железо погружается в пламя, кажется, впадаешь в состояние, близкое к трансу. Теперь мастер кладёт в горн кусок железа размером с кулак и снова смотрит на огонь. Температура плавления железа около 1500 градусов. Поэтому кузнец должен уловить момент, когда железо становится ковким прямо перед тем, как начнёт плавиться. И, поскольку старый горн не оборудован термометром, помогает ему в этом только интуиция.

Мастер считает, что ценность изделия прямо зависит от закалки, когда разогретое железо на короткое время погружают в холодную воду. В зависимости от свойств, толщины, температуры и состояния железа закаливание может длиться всего секунду, а может и дольше. Этот этап считается «венцом кузнечного ремесла», от которого зависит прочность металла, поэтому в древности мастера делали закалку по ночам, когда в кузнице было пусто и тихо. Да и может ли быть лёгким процесс, когда пытаешься примирить такие две крайности, как огонь и вода?





Мастер Сок объясняет, как нужно доставать будущее лезвие «хоми» из горна и как бить по нему молотом на наковальне.

Наш герой начал ходить в кузницу в возрасте 14 лет, чтобы помогать мужу старшей сестры, который был кузнецом. Чтобы стать кузнецом, мастер боролся с собой долго, а тучи над кузнечным ремеслом сгустились в одно мгновение. Из-за появления сельхозтехники спрос на орудия ручного труда резко сократился, к тому же рынок заполонила дешёвая продукция из Китая. Но мастер сумел преодолеть кризис, найдя человека, который продаёт его продукцию по Интернету.

Мастер улыбается с выражением гордости и одновременно сожаления на лице.





— Я с 14 лет сам зарабатываю себе на жизнь. В 23 года открыл эту кузницу. Завёл семью, купил дом, вырастил трёх детей, всем дал высшее образование. Нам с женой никогда не приходилось залезать в долги или обращаться к кому-нибудь за помощью. С моим жалким образованием разве мог я стать министром, врачом или судьёй? Я о таком и не мечтал. Я просто работал и работал, говоря себе, что нужно жить вровень с другими: хоть и не вырвусь вперёд, но и не отстану. Я доволен. Мне кажется, я прожил хорошую жизнь.

Передо мной — невысокий, крепкий человек с добрым лицом, в котором чувствуется непреклонность. Его пальцы искривлены, словно ручки бесчисленных выкованных им «хоми» (…)





Полный текст статьи «Кузнец выковывает «хоми» из огня, воды и воздуха»





Источник: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2019)

* Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.