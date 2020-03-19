Кадровые перестановки в дипломатическом корпусе КНДР

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын отозвал своих дальних родственников, длительное время работавших в диппредставительствах КНДР за рубежом, заменив их новыми дипломатами. 14 марта северокорейское внешнеполитическое ведомство объявило о назначении бывшего заместителя директора Департамента Северной Америки МИД Чхве Ган Иля новым послом в Австрии вместо Ким Гван Сопа. Бывший директор Второго европейского департамента МИД Чу Вон Чхоль займет должность посла в Чешской Республике, заменив Ким Пхён Иля. Посол в Великобритании Чхве Иль станет послом в Польше, Хан Сон У послом в Иране. Наиболее важной фигурой среди новых назначенцев является Чхве Ган Иль, который возглавит дипмиссию в Австрии. У микрофона политический обозреватель Ли Чжон Хун.