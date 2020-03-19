Северокорейская статистика

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Для того, чтобы дать оценку экономической и социальной ситуации в Северной Корее и прогноз на будущее, достаточно эффективным является анализ соответствующих статистических данных. Национальное статистическое управление Республики Корея регулярно публикует различного рода отчеты. А как обстоят дела в сфере статистики на Севере? Выяснить это мы постараемся вместе с заместителем директора управления господином Ким Гван Сопом.