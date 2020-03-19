Посольство США в Сеуле приостанавливает выдачу виз

ⓒYONHAP News

С 19 марта консульский отдел посольства США в Сеуле прекращает выдачу новых виз. Это связано с ограничениями на въезд иностранцев, введёнными правительством США в связи с распространением COVID-19. Ограничения касаются всех стран, в отношении которых были объявлены предупреждения о зарубежных поездках 2, 3 и 4 уровней. В посольстве США выразили надежду, что выдача виз в штатном режиме будет возобновлена как можно скорее, однако пока затруднились назвать конкретные даты. Запрет на выдачу виз коснётся в первую очередь тех, кто намерен поехать в США с целью обучения, трудоустройства или длительной командировки. Между тем, уже выданные визы останутся в силе. Помимо этого, продолжит действовать программа ESTA, позволяющая гражданам РК въезжать в США без визы на срок до 90 суток. Продление визы и другие визовые вопросы, не требующие проведения интервью, будут решаться в штатном порядке. В качестве исключения визу также можно будет получить при наличии особых обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения, присутствия на похоронах и т. д. Действия США вызваны стремительным распространением по всему миру вируса COVID-19. Ранее президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, а Федеральная резервная служба США снизила учётную ставку до рекордно низкого уровня. Обеспокоенность граждан доросла до того, что американцы начали скупать товары первой необходимости.