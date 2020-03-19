Банк Кореи снизил учётную ставку

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16 марта Банк Кореи понизил учётную ставку на 0,5% до рекордно низкого уровня 0,75%. Решение было принято в ходе внеочередного заседания комитета по денежно-кредитной политике. Аналогичные экстренные решения принимались Банком Кореи лишь дважды – после трагедии 11 сентября 2001 года в США и в октябре 2008 года во время всемирного финансового кризиса. В резолюции Банка Кореи говорится, что с 27 февраля, когда была определена кредитная политика государства, ситуация сильно изменилась в связи с всемирным распространением коронавируса COVID-19. Падение биржевых индексов, курсов валют и цен на нефть способны серьёзно дестабилизировать мировую экономику, отметили эксперты. Снижение учётной ставки позволит смягчить нестабильность финансового рынка и свести к минимуму соответствующие негативные последствия. Президент Банка Кореи Ли Чжу Ёль, выступая на пресс-конференции после заседания, также отметил, что принятые меры помогут снизить финансовое бремя уязвимых слоёв населения, индивидуальных предпринимателей и предприятий среднего и малого бизнеса. Кроме того, решение Банка было продиктовано необходимостью, возникшей после понижения учётной ставки США. На данный момент распространение вируса COVID-19 вышло за пределы Китая и Азиатского региона, достигнув Европы, США, Ближнего Востока. Случаи заражения зафиксированы также в Африке и Латинской Америке. Государства закрывают границы и ограничивают передвижение граждан, что приводит ко всеобщей панике и фактическому вымиранию реальной экономики. Эксперты предполагают, что масштабы пандемии окажутся более серьёзными по сравнению с последствиями Азиатского валютного кризиса и всемирного финансового кризиса 2008 года. Именно по этой причине 15 марта США понизили учётную ставку сразу на 1,5%. Правительство РК выразило надежду, что снижение учётной ставки и дополнительный бюджет, одобренный Национальным собранием, помогут сгладить нестабильность финансового рынка и удар по отечественной экономике.