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Аэропорт Инчхон

#Живя в Корее l 2020-03-22

Воскресный журнал

Аэропорт Инчхон

- Общее представление об аэропорте Инчхон

- Услуги, предоставляемые в нём : сауна, гостиница, игровая площадка для детей и др.

- Виды транспорта из аэропорта до окончательной цели

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