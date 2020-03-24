Борьба за мой путь (3) 보고 싶었어요.

Базовый биржевой индекс KOSPI повысился на 8,6%, превысив 1.600 пунктов
2020-03-24 16:27:57
#Говорим как герои сериалов l 2020-03-22
Диалог недели
최애라(Чхве Э Ра): 이러면 재미있어요?
Вам это интересно?
이번엔 뭐 신발 내기들이라도 하신 거에요?
На этот раз вы поспорили на мою обувь что ли?
박무빈(Пак Му Бин): 아뇨, 전 그런 뜻이 아니라…
Нет, я не хотел…
최애라(Чхве Э Ра): 나요, 그 쪽 보기 상당히 거북하고 삔또 상해요.
Мне неприятно с вами видеться.
그러니까 이런 우스운 짓 마시고 서로 더 볼 일 없게 하죠?
Так что, перестаньте вести себя так смешно, и я хочу, чтобы мы больше не встречались.
박무빈(Пак Му Бин): 전 애라 씨랑 놀고 싶어요.
А я хочу с вами побаловаться.
최애라(Чхве Э Ра): 뭐요?
Чего?
박무빈(Пак Му Бин): 애라 씨 보고 싶었어요.
Эра, я скучал по вам.
Фраза недели
보고 싶었어요
[По-го сипх-отсс-о-ё]
Я скучал по вам
Грамматика
К глаголу 보다 «смотреть, видеть» добавляется вспомогательная глагольная конструкция ~고 싶다, которая отражает желание или намерение осуществить действие, обозначаемое предшествующим глаголом и переводится как «хочу сделать что-либо». Поэтому 보고 싶다 можно переводить как «хочу увидеть» или «скучать». 보고 싶다 в прошедшем времени неофициально-вежливом стиле речи получается 보고 싶었어요.
Внимание:
☞ -었- суффикс прошедшего времени
☞ 보고 싶다 в форме настоящего времени: 보고 싶다, 보고 싶어
☞ 보고 싶다 в форме будущего времени보고 싶겠어요 – неправильно. Надо говорить 보고 싶을 거예요 «Наверно, я буду скучать по вам».
☞ Сноним выражение 보고 싶다 – 그립다 «скучать»
2020-03-24 16:27:57
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