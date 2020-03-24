Борьба за мой путь (3) 보고 싶었어요.

Диалог недели

최애라(Чхве Э Ра): 이러면 재미있어요?

Вам это интересно?

이번엔 뭐 신발 내기들이라도 하신 거에요?

На этот раз вы поспорили на мою обувь что ли?

박무빈(Пак Му Бин): 아뇨, 전 그런 뜻이 아니라…

Нет, я не хотел…

최애라(Чхве Э Ра): 나요, 그 쪽 보기 상당히 거북하고 삔또 상해요.

Мне неприятно с вами видеться.

그러니까 이런 우스운 짓 마시고 서로 더 볼 일 없게 하죠?

Так что, перестаньте вести себя так смешно, и я хочу, чтобы мы больше не встречались.

박무빈(Пак Му Бин): 전 애라 씨랑 놀고 싶어요.

А я хочу с вами побаловаться.

최애라(Чхве Э Ра): 뭐요?

Чего?

박무빈(Пак Му Бин): 애라 씨 보고 싶었어요.

Эра, я скучал по вам.





Фраза недели

보고 싶었어요

[По-го сипх-отсс-о-ё]

Я скучал по вам





Грамматика

К глаголу 보다 «смотреть, видеть» добавляется вспомогательная глагольная конструкция ~고 싶다, которая отражает желание или намерение осуществить действие, обозначаемое предшествующим глаголом и переводится как «хочу сделать что-либо». Поэтому 보고 싶다 можно переводить как «хочу увидеть» или «скучать». 보고 싶다 в прошедшем времени неофициально-вежливом стиле речи получается 보고 싶었어요.





Внимание:

☞ -었- суффикс прошедшего времени

☞ 보고 싶다 в форме настоящего времени: 보고 싶다, 보고 싶어

☞ 보고 싶다 в форме будущего времени보고 싶겠어요 – неправильно. Надо говорить 보고 싶을 거예요 «Наверно, я буду скучать по вам».

☞ Сноним выражение 보고 싶다 – 그립다 «скучать»



