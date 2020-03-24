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Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-03-23


Режиссер: Чон Сын О

Жанр: драма

В ролях: Чан Ри У, Ли Сон Хи, Кон Мин Чжон

Премьера: 25 марта 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.


Четыре сестры и младший брат впервые собираются вместе, чтобы решить важный для семьи вопрос о переносе могилы отца. Это первая встреча родственников за долгое время. Как будут развиваться события, когда все родственники соберутся под одной крышей?

Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)
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