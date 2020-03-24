Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)





Режиссер: Чон Сын О

Жанр: драма

В ролях: Чан Ри У, Ли Сон Хи, Кон Мин Чжон

Премьера: 25 марта 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.





Четыре сестры и младший брат впервые собираются вместе, чтобы решить важный для семьи вопрос о переносе могилы отца. Это первая встреча родственников за долгое время. Как будут развиваться события, когда все родственники соберутся под одной крышей?