Перемещение могилы (Move the grave, 이장, 2020)

Базовый биржевой индекс KOSPI повысился на 8,6%, превысив 1.600 пунктов
2020-03-24 16:27:57
#Новости шоу-бизнеса l 2020-03-23
Режиссер: Чон Сын О
Жанр: драма
В ролях: Чан Ри У, Ли Сон Хи, Кон Мин Чжон
Премьера: 25 марта 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.
Четыре сестры и младший брат впервые собираются вместе, чтобы решить важный для семьи вопрос о переносе могилы отца. Это первая встреча родственников за долгое время. Как будут развиваться события, когда все родственники соберутся под одной крышей?
2020-03-24 16:27:57
2020-03-24 14:42:04
2020-03-24 14:08:52
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