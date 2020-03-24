Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Ри А Ким

#Информация об исполнителях l 2020-03-23

ⓒ Lia Kim Facebook

Наст. имя: Ким Хе Ран

Дата рождения: 24 мая 1984 г.


Главный хореограф компании1MILLION DANCE STUDIO, ютубер Ким Хе Ран родилась в 1984 году. Выступает под сценическим псевдонимом Ри А Ким. Сотрудничает с основными продюсерскими агентствами Кореи. Занимается тренингом популярных корейских исполнителей, среди которых такие группы как TWICE, Girls Generation, EXID, MAMAMOO. Является автором хореографии к песням HIP группы MAMAOO, ТТ и Like OOH-AHH (우아하게) группы TWICE, «Покидаешь меня» (가시나) певицы Сон Ми (선미). Имеет ряд танцевальных наград международного уровня.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >