Наст. имя: Ким Хе Ран

Дата рождения: 24 мая 1984 г.





Главный хореограф компании1MILLION DANCE STUDIO, ютубер Ким Хе Ран родилась в 1984 году. Выступает под сценическим псевдонимом Ри А Ким. Сотрудничает с основными продюсерскими агентствами Кореи. Занимается тренингом популярных корейских исполнителей, среди которых такие группы как TWICE, Girls Generation, EXID, MAMAMOO. Является автором хореографии к песням HIP группы MAMAOO, ТТ и Like OOH-AHH (우아하게) группы TWICE, «Покидаешь меня» (가시나) певицы Сон Ми (선미). Имеет ряд танцевальных наград международного уровня.