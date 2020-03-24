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2020-03-24 16:27:57
#Информация об исполнителях l 2020-03-23
Наст. имя: Ким Хе Ран
Дата рождения: 24 мая 1984 г.
Главный хореограф компании1MILLION DANCE STUDIO, ютубер Ким Хе Ран родилась в 1984 году. Выступает под сценическим псевдонимом Ри А Ким. Сотрудничает с основными продюсерскими агентствами Кореи. Занимается тренингом популярных корейских исполнителей, среди которых такие группы как TWICE, Girls Generation, EXID, MAMAMOO. Является автором хореографии к песням HIP группы MAMAOO, ТТ и Like OOH-AHH (우아하게) группы TWICE, «Покидаешь меня» (가시나) певицы Сон Ми (선미). Имеет ряд танцевальных наград международного уровня.
2020-03-24 16:27:57
2020-03-24 14:42:04
2020-03-24 14:08:52
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