Корейские певцы приняли участие в записи благотворительного сингла

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Корейские певцы приняли участие в благотворительном проекте, записав сингл «Суперзвезда» (슈퍼스타) в рамках поддержки борьбы с коронавирусом COVID-19. Автором идеи стал известный певец Ли Хан Чхоль (이한철), в общей сложности в проекте приняли участие восемнадцать музыкантов, включая «Кофейного мальчика» (커피소년), Чон Хе Сон из J Rabbit и многих других артистов. В связи с распространением коронавируса жители страны значительно ограничили социальные контакты, поэтому каждый из участников работал над записью в собственной студии. Известно, что заработанные средства будут перечислены в фонд «Плод любви» (사랑의 열매). Релиз песни состоялся 16 марта, в настоящее время композиция доступна на всех музыкальных сайтах Кореи, а также на видеохостинге YouTube.