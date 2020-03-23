Хореограф Ри А Ким выпустила первую фотокнигу

ⓒ YONHAP News

Хореограф Ким Хе Ран, больше известная под сценическим псевдонимом Ри А Ким, 5 марта опубликовала фотокнигу под названием Reality, No Reality. В сборник вошли её фотоснимки, сделанные во время танцевальных представлений. При выборе фотографий акцент был сделан не на красоту исполнения танца, а на сам образ артистки, поэтому составителям сборника пришлось изрядно потрудиться, - шутит Ри А Ким. Артистка вспоминает, как ей было очень тяжело добиться популярности в начале пути, однако с приходом YouTube всё изменилось. Сейчас Ри А Ким является одним из известных хореографов в Корее, а также имеет более миллиона подписчиков на YouTube.