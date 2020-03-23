Музыкальные продюсеры Голливуда высоко оценили музыку из фильма «Паразиты»

ⓒ Ester Na

Американский музыкальный продюсер Эстер На высоко оценила музыку, написанную для южнокорейского фильма «Паразиты» (기생충). По её словам, простая и минималистичная аранжировка позволяет полностью сосредоточиться на сюжете фильма. Другие музыкальные продюсеры Голливуда также положительно отзываются о музыке фильма «Паразиты» и в будущем надеются на совместное сотрудничество с корейскими режиссёрами, - рассказывает Эстер. Добавим, что Эстер На является влиятельной личностью в мире музыки Голливуда. Она имеет опыт работы с детьми известного актёра и певца Уилла Смита - Уиллоу и Джейдоном, выступая в качестве основного клавишника во время их концертов в США и Канаде. Также Эстер сотрудничала с такими исполнителями как EXO, NCT 127, Никки Флорес и 3LAU.