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Весна, весна, весна

2020-03-23

Новости





Округ Тонгу в городе Тэгу. Местные жители, надев маски, гуляют по аллее у моста Хваран среди деревьев вишни, которые расцвели, сообщая о начале весны.  


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