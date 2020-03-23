Весна, весна, весна

Базовый биржевой индекс KOSPI повысился на 8,6%, превысив 1.600 пунктов
2020-03-24 16:27:57
2020-03-23
Округ Тонгу в городе Тэгу. Местные жители, надев маски, гуляют по аллее у моста Хваран среди деревьев вишни, которые расцвели, сообщая о начале весны.
2020-03-24 16:27:57
2020-03-24 14:42:04
2020-03-24 14:08:52
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