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Актеры Чан Дон Гон и Вон Бин

#Пять минут о кино l 2020-03-24

Сеул сегодня


Чан Дон Гон и Вон Бин – одни из самых известных и востребованных актеров в Южной Корее, и сегодня мы с вами посмотрим подробнее на их историю, карьеру и фильмографию. Чан Дон Гон будет известен российскому зрителю по таким картинам как «Друг» и «Тхэгыкки: братство войны», а Вон Бин – «Мать», «Дядя» и многим другим.

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