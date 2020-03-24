Актеры Чан Дон Гон и Вон Бин

Базовый биржевой индекс KOSPI повысился на 8,6%, превысив 1.600 пунктов
2020-03-24 16:27:57
#Пять минут о кино l 2020-03-24
Чан Дон Гон и Вон Бин – одни из самых известных и востребованных актеров в Южной Корее, и сегодня мы с вами посмотрим подробнее на их историю, карьеру и фильмографию. Чан Дон Гон будет известен российскому зрителю по таким картинам как «Друг» и «Тхэгыкки: братство войны», а Вон Бин – «Мать», «Дядя» и многим другим.
2020-03-24 16:27:57
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