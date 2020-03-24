Компания Kogene Biotech – разработчик диагностических комплектов

ⓒ KOGENEBIOTECH

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим вам компанию Kogene Biotech (코젠바이오텍), которая получает заказы со всего мира на диагностические наборы для обнаружения вируса COVID-19. У микрофона – исполнительный директор компании г-жа Пэк Мё А (백묘아).





Компания Kogene Biotech, основанная в 2000 году, специализируется на молекулярных диагностических реагентах. Название компании – это сокращение от Korea Gene Biotechnology. Это подтверждает, что компания относится к отрасли биотехнологий и занимается генетическими анализами. Она впервые в стране применила в коммерческих целях полимерáзную цепную реакцию или ПЦР, которая используется в биологической и медицинской практике, в том числе, для диагностики инфекционных заболеваний. Kogene Biotech разработала более восьмисот реагентов для тестирования генов в диагностике in-vitro, подтверждения безопасности пищевых продуктов и выявления заболеваний животных. Помимо диагностических наборов для COVID-19 и ближневосточного респираторного синдрома MERS, компания производит устройство, способное обнаруживать около 20 различных типов пищевых отравляющих бактерий одновременно. Оно использовалось для проверки безопасности пищевых продуктов во время таких международных спортивных соревнований как зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году и Азиатские игры в Инчхоне в 2014 году.





Президент компании Kogene Biotech г-н Нам Ён Сок (남용석) получил степень доктора в области биохимии и молекулярной генетики в университете Корё, а затем преподавал в этом же университете. В 2002 году он разработал первый в мире диагностический набор для обнаружения девяти пищевых отравляющих бактерий. Диагностические наборы компании успешно использовались для обнаружения вирусов свиного гриппа H1N1 и ближневосточного респираторного синдрома MERS.





После вспышек свиного гриппа H1N1 и ближневосточного респираторного синдрома MERS мы постоянно отслеживаем информацию о новых инфекционных заболеваниях и их генах. Узнав о появлении в Китае в декабре прошлого года новой коронавирусной инфекции, мы изучили все материалы о респираторных вирусных инфекциях и генетическую информацию о новом вирусе. 10 января генетическая структура вируса COVID-19 была раскрыта, и мы сразу же приступили к разработке диагностического набора. Неделю спустя Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные о последовательности генома вируса. На их основании мы смогли разработать новый диагностический набор. 27 января Корейский центр контроля и профилактики заболеваний провёл экспертизу и выдал разрешение на его использование. Через два дня мы подали заявку на наш набор для тестирования COVID-19 в органы здравоохранения, а 4 февраля получили одобрение.





Когда инфекционное заболевание попадает в страну, очень важно быстро поставить диагноз и изолировать инфицированных, чтобы предотвратить распространение болезни. Компании Kogene Biotech потребовалось всего десять дней, чтобы разработать диагностический набор для обнаружения вируса COVID-19. Это стало возможно благодаря обширному опыту, накопленному в процессе разработки сотен диагностических устройств.





ⓒ KOGENEBIOTECH

Новый диагностический набор позволяет определить наличие или отсутствие инфекции в течение шести часов, в то время как раньше на это требовалось 24 часа. При диагностике исключаются гены, которые могут вызывать ошибки из-за их изменчивости. Поскольку идентифицируются лишь два гена, наш набор может обнаруживать только COVID-19. Он обладает высокой чувствительностью, что является ключом к выявлению вирусных инфекций.





Сегодня диагностические наборы компании Kogene Biotech используются во многих клиниках. Когда информация о них распространились по всему миру, компания оказалась буквально завалена заказами.





Мы не занимаемся рекламой, поскольку сосредоточены в основном на экспериментальном производстве диагностических наборов. Но поскольку средства массовой информации в разных странах сообщают о том, что Республика Корея имеет оборудование для обнаружения вируса и принимает эффективные меры по предотвращению его распространения, объём заказов из-за рубежа за последние две недели резко вырос. Заказы поступают через посольства и зарубежные филиалы Корейского агентства содействия внешней торговле и инвестициям (КОТРА). Мы получили разрешение правительства на использование диагностических наборов для COVID-19 в начале февраля во время крупной международной выставки медицинского оборудования, проходившей на Ближнем Востоке. Во время выставки мы подписали первый контракт на поставку за рубеж наших наборов для обнаружения COVID-19. В настоящее время мы экспортируем их в более чем 30 стран.





Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США недавно обратилось к компании Kogene Biotech за разрешением на экстренное использование её диагностических наборов на территории США. Поскольку вирус COVID-19 распространяется по всему миру, быстрая и точная диагностика становятся всё более актуальной. Южнокорейская компания помогает мировому сообществу в борьбе с вирусом.