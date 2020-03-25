Мартовский цикл передач на тему «Женщина в корейской литературе» Выпуск 4 Рассказ «Дуэт» писательницы Ын Хи Гён

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Рассказ «Дуэт» писательницы Ын Хи Гён – это четвёртое произведение в рамках мартовского цикла передач «Женщина в корейской литературе».









Поехать на улицу Пхальтальло с большим выбором мясных ресторанов предложила именно Чон Сун. Она не могла приготовить ужин сама для приехавшей в родной дом дочери, но и не хотела вести её в первое попавшееся место, где подавали бы водянистый и скудно заправленный салат из капусты кимчхи. Тем более сегодня у её дочери Ин Хе день рождения. За семь лет замужества она едва ли справляла день рождения как положено, ведь в Сеуле на ней были заботы о муже и детях. Возможно, оттого что Ин Хе проделала долгий путь, сейчас в её лице можно было особенно легко разглядеть уставшую от жизни женщину за тридцать.





굳이 갈비집이 많은 팔달로까지 나가자고 한 것은 정순이었다.

고향에 내려온 딸에게 손수 밥을 지어 먹이지는 못할망정

아무 식당에나 들어가 양념이 덜 들어간 희멀건 김치를

뒤적거리게 하고 싶지가 않았던 것이다.

더구나 오늘은 딸 인혜의 생일이다.

그동안 서울 살림에 쪼들리고

남편과 자식에 치여서 제 생일인들 한 번 제대로 챙겨먹었을까.

먼길을 와서인지 오늘따라 인혜의 얼굴에는

삶에 지친 삼십대 여자의 표정이 고스란히 드러나 있다.









Роман «Дуэт» был опубликован в 1995 году и является дебютным произведением Ын Хи Гён. Роман строится вокруг отношений женщины Чон Сун и её дочери Ин Хе.









- Мам, ты скучаешь по отцу? – спросила Ин Хе за ужином.

- Даже не знаю. Пока ещё не верится, что твой отец ушёл.

- Думай только о том, как ненавидела его. Ведь ты часто его ненавидела. Он много крови попортил тебе из-за женщин.

- Ты так резка со своим отцом. А его женщины… Тогда так многие жили.

- Я побуду ещё несколько дней, - сказала Ин Хе. Побуду с тобой, раз уж есть время. Папу пообсуждаем.

- Я бы не хотела этого делать, - ответила Чон Сун.

Одновременно обе женщины посмотрели в сторону похоронного портрета отца и мужа. Так же, как им доводилось делать это и раньше, они потопили в своих глазах печаль, оставив на оболочке глаз лишь решительное спокойствие.





“엄마! 아버지 그리워요?”

“글쎄다, 네 아버지 떠난 것이 아직 잘 믿기지가 않는구나”

“아버지 미운 점만 생각하세요. 사실 미울 때도 많았잖아요.

여자 문제로 엄마 속도 무던히 썩이시고”

“딸 자식이 아버지한테 못하는 소리가 없다.

여자문제가 뭐냐, 그 시절엔 다 그렇게 살았대두”

“며칠 더 있다 갈게요. 아버지 험담도 해가면서”

“아이고 나는 싫다. 아버지 험담은”

그러면서 모녀는 동시에 정순 남편의 영정쪽으로 고개를 돌린다.

지금까지 슬픔을 이겨온 방식대로

모녀는 그 슬픔을 눈 속 깊숙이 가라앉히고

망막 위로는 단단한 평온만을 띄워놓고 있다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В 1990-е годы в корейской литературе стало появляться много женской литературы, популярной среди читателей. Авторы тех времён начали открыто смотреть на реальность, в которой имели место давление или дискриминация женщин. Ын Хи Гён и многие другие авторы описывали процессы становления, в результате которых женщина превращалась в хозяйку собственной жизни.









Писательница Ын Хи Гён родилась в уезде Кочхан провинции Чолла-Пукто. Её литературный дебют состоялся в 1995 году после публикации романа «Дуэт» в газете «Тона ильбо». Лауреат литературной премии издательства «Тонсо мунхак» 1997 года.