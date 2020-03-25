Листая журнал Koreana

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«Ссирым»: общий вклад Юга и Севера в нематериальное наследие человечества

Пак Хон Сун писатель-фрилансер*





В 2018 году впервые в истории Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО пополнился за счёт совместной заявки от Южной и Северной Кореи. Внесение в список борьбы «Ссирым», народного спорта с длинной историей, в результате совместных усилий, даёт надежду на улучшение межкорейских отношений в будущем.





Самое древнее свидетельство о борьбе «ссирым» можно увидеть в настенной росписи гробницы Какчочхон («Гробница борцов») эпохи Когурё. В точно такой же позе, в какой борцы изображены на росписи, меряются силами и нынешние борцы «ссирым».

Courtesy of Park Hong-soon

«Ссирым» — это национальная корейская борьба. Два борца меряются силой, ухватив друг друга за матерчатый пояс «сатба», который обёрнут вокруг талии и одного бедра. Побеждает тот, кто заставляет соперника коснуться песчаного ринга любой частью тела выше колена. Для этого требуется быстрота реакции, умелое владение своим телом, а также недюжинная сила тела и духа.

Для корейцев «ссирым» не просто традиционный вид спорта. В древности соревнования по «ссирыму» были неотъемлемой частью празднования начала очередного сельскохозяйственного года и главных праздников. Когда в деревне появлялся песчаный ринг для «ссирыма», это означало, что теперь-то начнётся настоящее веселье. При этом в соревнованиях участвовали все жители: одни боролись, другие смотрели.

Самом древним свидетельством существования борьбы «ссирым» является настенная роспись гробницы Какчочхон («Гробница борцов») эпохи Когурё (37 г. до н.э. — 668 г.). Эта гробница находится в провинции Цизилинь, на северо-востоке Китая. На росписи борцы стоят, обхватив друг друга и слегка наклонившись. Точно в такой же позе меряются силами и нынешние борцы «ссирым». Но когда точно зародился этот спорт, узнать невозможно. Однако, судя по тому, что изображение борцов занимает значительное место в настенной росписи, датируемой первой половиной V века, предполагается, что сама борьба появилась гораздо раньше.

В частности, роспись показывает, что в древнем корейском обществе борьба «ссирым» была не просто спортом. Дерево, изображённое слева, — это «священное дерево»; подобные деревья в прошлом были объектом поклонения во всём мире. Это дерево — источник жизни и звено, связующее небо и землю, а птицы, сидящие на верхушке дерева, — это проводники между этим и потусторонним миром. То, что под таким деревом проходит состязание по «ссирыму», говорит о том, что эта борьба была не просто спортом, а социальным ритуалом. Кроме того, у подножия дерева изображены медведь и тигр — главные символические животные из мифа о создании самого раннего государства на Корейском полуострове.





Это была одна из самых зрелищных схваток на Фестивале «ссирыма», проходившего в спортзале Андона 26 ноября 2018 г. В этот день ЮНЕСКО одобрила включение борьбы «ссирым» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. И сделано это было по первой в истории совместной заявке Южной и Северной Кореи.

ⓒ Yonhap News Agency

26 октября 2018 года в ходе 13-ого заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борьба «ссирым» под названием «традиционная корейская борьба ссирым» была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества — на основе первой в истории совместной заявки Южной и Северной Кореи. Решение было принято единогласно всеми 24 странами-участницами.

В комитете, признавая социальную значимость этого вида спорта и тот факт, что борьба передавалась в неизменном виде на протяжении более 1600 лет, и ею продолжали активно заниматься в обеих Кореях, заявили: «В разных регионах возникли свои варианты борьбы “ссирым” под влиянием специфических обстоятельств, но все они сохранили общую социальную функцию борьбы “ссирым” — укрепление общинной сплочённости и сотрудничества». Также было сказано, что «совместная заявка знаменует собой высоко символичный шаг на пути к межкорейскому примирению».

Между властями и спортивными организациями Юга и Севера уже ведутся переговоры по поводу проведения совместных соревнований по борьбе «ссирым». И если они договорятся о регулярном проведении таких состязаний с участием спортсменов обеих стран, то будет сделан большой шаг в направлении мира и примирения.





Полный текст статьи ««Ссирым»: общий вклад Юга и Севера в нематериальное наследие человечества»





Источник: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2019)

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