Углубление экономического кризиса в КНДР из-за коронавируса

Листая журнал Koreana
2020-03-26
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-03-26
По мнению многих аналитиков, нынешняя экономика Севера находится в кризисе из-за эпидемии COVID-19. Два месяца назад Северная Корея закрыла свои границы, чтобы не допустить проникновения коронавируса в страну. Это привело к значительному сокращению торговли с Китаем и Россией и поступлений иностранной валюты, что тяжело ударило по северокорейской экономике, которая и без того испытывала серьезные трудности. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ким Хон Гук.
2020-03-26
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