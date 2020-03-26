Углубление экономического кризиса в КНДР из-за коронавируса

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По мнению многих аналитиков, нынешняя экономика Севера находится в кризисе из-за эпидемии COVID-19. Два месяца назад Северная Корея закрыла свои границы, чтобы не допустить проникновения коронавируса в страну. Это привело к значительному сокращению торговли с Китаем и Россией и поступлений иностранной валюты, что тяжело ударило по северокорейской экономике, которая и без того испытывала серьезные трудности. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ким Хон Гук.