Ситуация с противодействием распространению COVID-19 в КНДР

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Прошло два месяца с того момента, когда Северная Корея начала вводить беспрецедентные меры по борьбе с новым коронавирусом. Первое упоминание о COVID-19 в северокорейских СМИ появилось 21 января. Через три дня правительство объявило о переводе всей страны на систему чрезвычайных противоэпидемиологических мер для противодействия крайне опасной инфекции. 31 января были полностью закрыты границы и отменены все международные авиарейсы, прекращено железнодорожное и морское сообщение с внешним миром. Северокорейские власти говорят, что на сегодня в стране не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. В то же время уже дважды переносилось начало учебного года, а тем, кто пользуется общественным транспортом, запрещено делать это без медицинских масок. Основываясь на этих и других фактах, многие предполагают, что вирус уже распространился на Севере. Так всё-таки пришел или нет COVID-19 в Северную Корею? На вопрос отвечает господин Ли Чжун Сок, научный сотрудник Университета северокорейских исследований в Сеуле. Он – бывший гражданин КНДР, перебравшийся на Юг в 2014 году.