Завершена регистрация кандидатов для участия в парламентских выборах

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26-27 марта Центризбирком РК провёл регистрацию кандидатов для участия в парламентских выборах, намеченных на 15 апреля. По их итогам в Национальное собрание 21-го созыва будут избраны 300 депутатов. Предстоящие выборы будут отличаться двумя нововведениями. Прежде всего, впервые применяется взаимосвязанная представительная система распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Кроме того, возрастной ценз избирателей будет снижен до 18 лет. Официальная предвыборная агитация стартует 2 апреля. До этого данная деятельность носит ограниченный характер, предусмотренный законодательством. Голосование за рубежом состоится с 1 по 6 апреля, досрочное голосование пройдёт 10-11 апреля. Одновременно с парламентскими выборами в 58 округах пройдут повторные и дополнительные выборы глав местных администраций и депутатов местных законодательных собраний.

Эксперты предполагают, что новые правила проведения выборов повлияют на предвыборные кампании кандидатов и политическую систему в целом. Это заметно уже сейчас, так как появилось много новых партий, в том числе и партии, созданные при поддержке крупных политических коалиций. Изначально поправки к закону о выборах принимались ради диверсификации политических сил и упрощения выхода миноритарных партий в парламент. Против поправок выступала главная оппозиционная партия «Свободная Корея», которая первой после изменения законодательства создала отдельную партию ради получения большего количества мест в парламенте. Вслед за ней аналогично поступили и другие коалиции, в том числе и правящая Демократическая партия Тобуро. В итоге позиции миноритарных партий значительно ослабли, а парламентские выборы превратились в противостояние между прогрессивным и консервативным лагерями.

В любом случае, итоги выборов зависят от голосов избирателей. Поддержат ли они правящие силы, которые всё же пошли на создание дополнительной партии несмотря на собственную критику оппозиции за те же действия, покажет время. Оценка усилий нынешнего правительства в борьбе с коронавирусом также может серьёзно повлиять на итоги выборов.