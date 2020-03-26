Сможет ли эпидемия COVID-19 стать толчком для развития диалога с Пхеньяном?

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Президент США Дональд Трамп направил письмо председателю госсовета КНДР Ким Чон Ыну, в котором предложил помощь в борьбе против распространения вируса COVID-19. Об этом сообщило агентство ЦТАК, ссылаясь на заявление заместителя заведующего международным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Скорее всего, предложение Дональда Трампа было сделано в рамках опубликованного плана госдепартамента США о помощи КНДР в борьбе с вирусом COVID-19. Ранее госсекретарь США Майк Помпео упоминал в одном из своих интервью о том, что Вашингтон предложил КНДР и Ирану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Ким Ё Чжон никак не прокомментировала готовность Пхеньяна к сотрудничеству, однако отметила близость личных отношений Дональда Трампа и Ким Чон Ына.

Ранее президент РК Мун Чжэ Ин также обменялся посланиями с лидером КНДР. 4 марта Ким Чон Ын направил письмо в Сеул с сожалениями об эпидемии коронавируса в РК. На следующий день ответное письмо с благодарностью было отправлено Мун Чжэ Ином, что свидетельствует о прежнем уровне доверия между главами государств. Кроме того, в своей речи по случаю Дня первомартовского движения за независимость президент РК выступил с предложением о межкорейском сотрудничестве в соблюдении карантинного режима и борьбе с коронавирусом COVID-19. Несмотря на то, что очевидного ответа от Пхеньяна не последовало, сообщение о получении письма Дональда Трампа и соблюдение карантина на протяжении более двух месяцев говорят о положительном отношении Пхеньяна к усилиям Сеула и Вашингтона.

Эксперты не исключают возможности, что совместная борьба с коронавирусом может послужить толчком к созданию новой атмосферы сотрудничества между РК, США и КНДР. Следует отметить, что предложение Дональда Трампа о помощи Пхеньяну было сделано несмотря на недавние запуски северокорейских ракет ближнего радиуса действия. Реакцию КНДР на письмо Вашингтона также нельзя назвать негативной. Не исключено, что если, несмотря на санкции, Пхеньяну будет оказана помощь в виде медицинского оборудования и других необходимых предметов, диалог о ядерном разоружении Корейского полуострова удастся вывести на новый этап развития.