Олимпиада в Токио отложена на год

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Летняя Олимпиада-2020 в Токио перенесена на один год. Об этом 24 марта в ходе телефонного разговора договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Инициатива была выдвинута главой японского правительства. Стороны согласились с тем, что проведение Олимпийских игр невозможно, пока не наладится ситуация с эпидемией коронавируса COVID-19. После принятия решения вся подготовка к проведению Олимпиады и соответствующие мероприятия были остановлены. Ранее олимпийский факел уже был доставлен в Японию, а с 26 марта должна была начаться трансляция его передачи.

О возможности переноса Олимпийских игр говорили уже давно. Из-за стремительного распространения вируса COVID-19 вслед за Китаем и близлежащими к нему странами эпидемией оказались охвачены Европа и США. Многие государства закрыли границы, а Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. В США и странах Европы введены жёсткие ограничения на передвижения граждан, позволяющие выходить на улицу лишь в продуктовые магазины и аптеки. В РК ещё до окончания чемпионатов были отменены все зимние соревнования по баскетболу и волейболу, чемпионаты по бейсболу и футболу были перенесены. Аналогичная ситуация сложилась и с футбольными чемпионатами в Европе.

Правительство Японии продолжало надеяться на возможность проведения Олимпиады, поскольку её перенос – это серьёзные экономические потери для страны и ослабление позиций Синдзо Абэ. Однако после объявления ВОЗ о пандемии о возможности переноса Игр заговорили и лидеры других стран: об этом упоминал президент США Дональд Трамп, а Канада и Австралия заявили о бойкоте Олимпиады. Со стороны спортсменов также поступали жалобы о невозможности нормальной подготовки к соревнованиям, ведь многие спортивные объекты оказались закрыты из-за карантина, то есть спортсмены лишились возможности тренироваться.

Истории известны случаи отмены Олимпийских игр из-за войны, однако за 124 года современной истории Игр это первый перенос мероприятия. Олимпиада в Токио однажды уже отменялась. Запланированные на 1940 год Игры были проведены только в 1964 году.