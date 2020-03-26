Николай Дробот из города Электроугли, часть 1

Листая журнал Koreana
2020-03-26
#Вы в эфире l 2020-03-29
Краткое содержание выпуска
#Радио открывает новый мир
#По семейным стопам
#Природа спасает от суеты
#Всегда только вперёд
Николай Дробот с супругой. Замок Курессааре, Сааремаа
В Ват Чалонг, Пхукет
Пхукет
В Rocca al Mare, Хааберсти
В Rocca al Mare
Алания 2009
У Монастыря Святой Екатерины, Египет, Южный Синай
Иерусалим, стены города
Иерусалим, на крыше Храма Гроба Господня
2020-03-26
2020-03-25
2020-03-26
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