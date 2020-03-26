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Николай Дробот из города Электроугли, часть 1

#Вы в эфире l 2020-03-29

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска

#Радио открывает новый мир

#По семейным стопам

#Природа спасает от суеты

#Всегда только вперёд


Николай Дробот с супругой. Замок Курессааре, Сааремаа

ⓒ Николай Дробот

В Ват Чалонг, Пхукет

ⓒ Николай Дробот

Пхукет

ⓒ Николай Дробот

В Rocca al Mare, Хааберсти

ⓒ Николай Дробот

В Rocca al Mare

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Алания 2009

ⓒ Николай Дробот

У Монастыря Святой Екатерины, Египет, Южный Синай

ⓒ Николай Дробот

Иерусалим, стены города

ⓒ Николай Дробот

Иерусалим, на крыше Храма Гроба Господня

ⓒ Николай Дробот

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