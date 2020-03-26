Невиновность (결백, 2020)

Листая журнал Koreana
2020-03-26
#Новости шоу-бизнеса l 2020-03-30
Режиссер: Пак Сан Хён
Жанр: драма
В ролях: Син Хе Сон, Пэ Чжон Ок, Хо Чжун Хо
Премьера: март 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.
Кореянка Хва Чжа однажды утром узнала, что является подозреваемой в убийстве. Её дочь Чон Ин работает адвокатом. Цель молодой девушки раскрыть ужасающую тайну, в которой замешан мужчина по имени Чху Си Чжан и другие жители деревни, тем самым доказать невиновность своей матери.
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