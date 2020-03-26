Невиновность (결백, 2020)





Режиссер: Пак Сан Хён

Жанр: драма

В ролях: Син Хе Сон, Пэ Чжон Ок, Хо Чжун Хо

Премьера: март 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.





Кореянка Хва Чжа однажды утром узнала, что является подозреваемой в убийстве. Её дочь Чон Ин работает адвокатом. Цель молодой девушки раскрыть ужасающую тайну, в которой замешан мужчина по имени Чху Си Чжан и другие жители деревни, тем самым доказать невиновность своей матери.