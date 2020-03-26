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Невиновность (결백, 2020)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-03-30


Режиссер: Пак Сан Хён

Жанр: драма

В ролях: Син Хе Сон, Пэ Чжон Ок, Хо Чжун Хо

Премьера: март 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.


Кореянка Хва Чжа однажды утром узнала, что является подозреваемой в убийстве. Её дочь Чон Ин работает адвокатом. Цель молодой девушки раскрыть ужасающую тайну, в которой замешан мужчина по имени Чху Си Чжан и другие жители деревни, тем самым доказать невиновность своей матери.

Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
Невиновность (결백, 2020)
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