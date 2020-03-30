



25 марта стартовал показ нового сериала телеканала KBS2 «Добро пожаловать» (어서와). Его сюжет повествует о девушке по имени Ким Соль А и коте по имени Хон Чжу, превращающемся в молодого человека. Кинокритики отмечают оригинальность идеи и в то же время настаивают на разнообразии событий сценария. Сериал «Добро пожаловать» выходит на телеканале KBS2 каждые среду и четверг в 22:00 по Сеульскому времени. По данным Nielsen Korea, рейтинг первой серии составил 3,6%.