Листая журнал Koreana
2020-03-26
25 марта стартовал показ нового сериала телеканала KBS2 «Добро пожаловать» (어서와). Его сюжет повествует о девушке по имени Ким Соль А и коте по имени Хон Чжу, превращающемся в молодого человека. Кинокритики отмечают оригинальность идеи и в то же время настаивают на разнообразии событий сценария. Сериал «Добро пожаловать» выходит на телеканале KBS2 каждые среду и четверг в 22:00 по Сеульскому времени. По данным Nielsen Korea, рейтинг первой серии составил 3,6%.
2020-03-26
2020-03-25
2020-03-26
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