Новый альбом от певца Nafla





Певец Чхве Сок Пэ (최석배), известный под псевдонимом Nafla (나플라), 24 марта выпустил второй студийный альбом. Его новая работа получила название u n u (유 앤 유). В альбом вошли одиннадцать новых композиций с двумя заглавными треками - I’m in love (가게송) и Someday (썸데이). Все песни написаны в нескольких жанрах, включая рэп, поп-музыку, рок, R&B и в своём большинстве раскрывают тему одиночества. В частности, один из главных треков I’m in love написан в форме признания к любимой девушке. В настоящее время альбом доступен на всех музыкальных порталах РК, а также на официальном канале певца на YouTube.