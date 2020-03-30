Чо Квон из 2AM завершил срочную службу в армии

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Участник группы 2AM Чо Квон (조권) 24 марта завершил срочную службу в армии. «Сегодня я получил приказ об увольнении. Спасибо, что ждали меня всё это время», - 24 марта сообщается на официальном канале певца в социальных сетях. «Я прикладывал все усилия, служа родине, и теперь настала пора вернуться к той деятельности, которой занимался до службы в армии», - сообщает артист. Напомним, Чо Квон дебютировал в 2008 году в составе группы 2AM. На протяжении десяти лет выступал в составе этой группы, а также занимался сольной карьерой. В 2018 году артист был призван для прохождения срочной службы в армии РК.