Учим корейский вместе с BTS

Листая журнал Koreana
2020-03-26
Популярнейшая группа «Бантхан Сонёндан» (BTS) 24 марта представила обучающий контент под названием Learn Korean with BTS. Теперь любители корейской поп-музыки могут изучать корейский язык вместе с любимыми артистами. Контент представлен в форме трёхминутных видеороликов, на которых участники BTS не только обучают корейскому, но и рассказывают о культуре Кореи. В создании учебного курса принимал участие профессор университета иностранных языков Хангук Хо Ён (허용). В общей сложности контент состоит из тридцати видеороликов, три из которых были опубликованы 24 марта. Другие видеоролики будут опубликованы каждый понедельник в 21:00 по Сеульскому времени через приложение Weverse.
2020-03-26
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