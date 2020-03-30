Учим корейский вместе с BTS

ⓒ Big Hit Entertainment

Популярнейшая группа «Бантхан Сонёндан» (BTS) 24 марта представила обучающий контент под названием Learn Korean with BTS. Теперь любители корейской поп-музыки могут изучать корейский язык вместе с любимыми артистами. Контент представлен в форме трёхминутных видеороликов, на которых участники BTS не только обучают корейскому, но и рассказывают о культуре Кореи. В создании учебного курса принимал участие профессор университета иностранных языков Хангук Хо Ён (허용). В общей сложности контент состоит из тридцати видеороликов, три из которых были опубликованы 24 марта. Другие видеоролики будут опубликованы каждый понедельник в 21:00 по Сеульскому времени через приложение Weverse.