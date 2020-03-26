Выпуск в поддержку борьбы с коронавирусом

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В четвёртой рубрике марта «Лайк от Лили» мы подобрали для наших радиослушателей несколько особых музыкальных композиций - немного грустных и в то же время вдохновляющих, придающих моральные силы. Рубрику открыла композиция «Утешение» (위로) певицы Квон Чжин А (권진아). Это сравнительно недавняя песня, вышедшая в августе прошлого года, раскрывающая истинный смысл понятия «утешение». Она состоит из относительно небольшого количества слов, но все они несут в себе важную смысловую нагрузку.

Далее в эфире прозвучала песня «Сделай вдох» (한숨) в исполнении певицы Ли Ха И (이하이). Композиция вышла в марте 2016 года, незадолго до смерти её автора – бывшего участника группы SHINee (샤이니) Чон Хёна (종현), и очень чётко передаёт эмоции человека, испытывающего душевные терзания.

Трудности часто случаются в нашей жизни. Иными словами, это неотъемлемая её часть. И самое главное – это научиться с ними справляться. Об этом как раз поёт участник группы EXO - D.O.(디오) - в песне «Всё будет хорошо» (괜찮아도 괜찮아), прозвучавшей в эфире. Её основная идея заключается в том, что необходимо уметь отпускать плохие воспоминания и не копить в себе отрицательные эмоции.

В заключение рубрики была представлена одна из последних работ молодой певицы Пэк Е Рин (백예린) - песня «Наверное, это случилось не по нашей вине» (그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야). Композиция несколько отличается от прозвучавших композиций и затрагивает тему отношений между двумя влюблёнными. В песне поётся о трудностях в отношениях, потому как это непосильное дело для одного человека.