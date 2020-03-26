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Дата рождения: 13 марта 1992 г.

Рост: 180 см

Вес: 65-70 кг





Ким Мён Су, больше известный под творческим псевдонимом L, родился в 1992 году в Сеуле. Дебютировал в 2010 году в составе группы Infinite. Имеет в своём творчестве десятки музыкальных альбомов и сборников. Последний сингл-альбом Clock вышел в феврале 2019 года. Ким Мён Су с 2011 года активно снимается в корейских сериалах. В общей сложности на экраны вышло четырнадцать сериалов с его участием. В 2020 году вышел последний сериал под названием «Добро пожаловать» (어서와). Ким Мён Су параллельно с актёрской деятельностью снимается в музыкальных видеоклипах. В 2010 году принял участие в записи первого в своей карьере видеоролика к песне Run группы EpikHigh (에픽하이). Артист также активно снимается в рекламных видеороликах. Много раз был рекламным лицом смартфонов маркиSamsungGalaxy. Имеет большое количество наград, в числе которыхKBS Drama Awards и MBC Drama Awards.