Честный кандидат (정직한 후보)





Чу Сан Сук (в исполнении актрисы Ра Ми Ран) выставила свою кандидатуру на выборы в парламент страны, но неожиданно с ней приключается ужасное – она лишается возможности лгать и всегда говорит только правду. Сможет ли она завоевать голоса избирателей, ведь ложь – неотъемлемая часть предвыборной программы любого кандидата! Одна из самых смешных комедий начала 2020 года!