Честный кандидат (정직한 후보)

Мартовский цикл передач на тему «Женщина в корейской литературе» Выпуск 5 Рассказ «Когда девочка вырастет» писательницы Чо Нам Чжу
2020-03-31
#Пять минут о кино l 2020-03-31
Чу Сан Сук (в исполнении актрисы Ра Ми Ран) выставила свою кандидатуру на выборы в парламент страны, но неожиданно с ней приключается ужасное – она лишается возможности лгать и всегда говорит только правду. Сможет ли она завоевать голоса избирателей, ведь ложь – неотъемлемая часть предвыборной программы любого кандидата! Одна из самых смешных комедий начала 2020 года!
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-31 14:15:30
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >