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Честный кандидат (정직한 후보)

#Пять минут о кино l 2020-03-31

Сеул сегодня


Чу Сан Сук (в исполнении актрисы Ра Ми Ран) выставила свою кандидатуру на выборы в парламент страны, но неожиданно с ней приключается ужасное – она лишается возможности лгать и всегда говорит только правду. Сможет ли она завоевать голоса избирателей, ведь ложь – неотъемлемая часть предвыборной программы любого кандидата! Одна из самых смешных комедий начала 2020 года!

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