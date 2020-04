Компания New Wrap – автор новой культуры упаковки пищевых продуктов

ⓒ NEWWRAP

Сегодня мы представим вам компанию New Wrap (뉴랩), которая продвигает новую культуру упаковки пищевых продуктов. У микрофона – председатель совета директоров компании г-н Ли Чжон Гвон.





Компания New Wrap, основанная в 2005 году, является производителем пищевых упаковочных материалов для домашнего использования, в том числе, полиэтиленовой плёнки, гигиенических перчаток, пакетов на молнии, бумажной фольги и экологически чистой упаковки. Впервые в истории отрасли компания New Wrap получила три сертификата, включая сертификаты на выброс углекислого газа и SQF 2000 - один из шести стандартов, утверждённых Глобальной ассоциацией безопасности пищевых продуктов. SQF (safety quality food) означает «безопасные качественные продукты питания». Сертификация контроля качества пищевых продуктов, основанная на стандартах HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, влияющими на безопасность продукции. И, наконец, компания стала первым производителем экологически чистых упаковочных материалов.





Многие виды продукции компании New Wrap имеет определение «первый». Впервые в отрасли она получила сертификат на выброс углекислого газа в 2011 году. Она стала первым производителем упаковочных материалов для пищевых продуктов, получившим в 2013 году сертификат SQF. В 2014-2015 годах она получила сертификаты экологической маркировки EL727 и EL606. Компания с самого начала была уверена в успехе.





В начале 2000-х годов в Корее быстрыми темпами развивались дисконтные торговые сети. В то время мелкие производители поставляли свои товары в основном на традиционные рынки или оптовым торговцам, плохо представляя себе, как проникнуть в крупные торговые сети. Но я уже тогда был уверен в том, что качественные продукты, произведённые мелкими производителями, могут иметь успех, если у них будет привлекательная упаковка. Магазины, со своей стороны, также нуждались в такой продукции. Я был уверен в успехе.





Прежде чем основать собственную компанию, г-н Ли Чжон Гвон около десяти лет руководил отделом продаж в компании по производству упаковки для пищевых продуктов. В конце 90-х годов в Корее появляться дисконтные торговые сети, и тогда быстро выяснилось, что для удовлетворения растущего спроса имевшегося количества производителей явно недостаточно. В то время упаковочная полиэтиленовая плёнка производилась шириной 20 и 30 сантиметров. Новая компания предложила плёнку шириной 25 сантиметров, на которую начали поступать заказы от дисконтных сетей. Всю прибыль г-н Ли Чжон Гвон инвестировал в оборудование, чтобы увеличить производительность. В настоящее время компания производит более ста видов упаковочных материалов для пищевых продуктов, самым популярным из которых является упаковочная плёнка в рулонах со скользящим резаком нового типа. Он абсолютно безопасен, поскольку находится внутри коробки с плёнкой. Это защищает руки от повреждений, которые неизбежны, когда резак находится снаружи.





Я обратил внимание на то, что туалетная бумага в рулонах имеет перфорацию, что позволяет легко оторвать кусок нужной длины. Я подумал, что перфорацию можно применить и при изготовлении полиэтиленовой упаковочной плёнки. Это повышает стоимость, но упаковка - одноразовый продукт, и даже 10-процентный рост цены может стать препятствием для покупки, какой бы блестящей ни была идея. Нам удалось изготовить такую плёнку с наименьшими затратами, но в этом случае прибыль составила бы лишь 60% соответствующего показателя предыдущих моделей. Мы уменьшили длину рулона на 30%. В результате уменьшился размер упаковочной коробки, что помогло уменьшить затраты на доставку. Но самое главное - нам удалось выпустить новый продукт по прежней цене.





Компании потребовалось много времени, чтобы разработать новую упаковочную плёнку, не забывая об экологически чистой продукции.





Использование одноразовой продукции явно не помогает защите окружающей среды. Сегодня всё больше потребителей в развитых странах желают использовать экологически чистые продукты. Мы не можем оставаться в стороне от этой тенденции, поэтому отказались от старого слогана «Новая жизнь, новая упаковка», изменив его на новый - «Новая экология, новая жизнь, новая упаковка». Для нас важно мнение потребителей. Мы верим, что можем стать чемпионами отрасли, и продукция компании New Wrap станет неотъемлемой частью кухонь всего мира.





Новая упаковка бросает вызов общепринятому мнению, что одноразовые упаковочные материалы для пищевых продуктов являются одной из причин загрязнения окружающей среды. Компания New Wrap начала использовать для производства своей продукции кукурузу и сахарный тростник, которые естественным образом разлагаются через полтора года после утилизации. Новая упаковка начинает привлекать внимание зарубежных потребителей, делая кухни по всему миру более здоровыми и удобными